幾內亞法郎兌匈牙利福林匯率

以實時匯率將GNF兌換成HUF

1000 gnf
43 huf

1.00000 GNF = 0.04293 HUF

10:29 UTC 市場匯率
關注此匯率
一個帳戶，40多種貨幣

GNF兌HUF走勢

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 HUF
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.052287.61721.439831.668040.955218.9331
1GBP1.1574711.2179101.4151.666571.930721.1056221.9146
1USD0.95040.821085183.27051.36841.585290.907817.9938
1INR0.01141330.009860460.012009110.01643320.01903780.01090180.216089

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將幾內亞法郎兌換成to Hungarian forints

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇GNF你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇HUF你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前GNF兌HUF的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

幾內亞法郎熱門貨幣組合

GNF兌USD

GNF兌EUR

GNF兌GBP

GNF兌INR

GNF兌JPY

GNF兌RUB

GNF兌AUD

GNF兌ZAR

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
幾內亞法郎匈牙利福林兌換率
1 GNF0.04293 HUF
5 GNF0.21467 HUF
10 GNF0.42934 HUF
20 GNF0.85867 HUF
50 GNF2.14668 HUF
100 GNF4.29335 HUF
250 GNF10.73338 HUF
500 GNF21.46675 HUF
1000 GNF42.93350 HUF
2000 GNF85.86700 HUF
5000 GNF214.66750 HUF
10000 GNF429.33500 HUF
匈牙利福林幾內亞法郎兌換率
2000 HUF46583.60000 GNF
5000 HUF116459.00000 GNF
10000 HUF232918.00000 GNF
15000 HUF349377.00000 GNF
20000 HUF465836.00000 GNF
30000 HUF698754.00000 GNF
40000 HUF931672.00000 GNF
50000 HUF1164590.00000 GNF
60000 HUF1397508.00000 GNF
100000 HUF2329180.00000 GNF
150000 HUF3493770.00000 GNF
200000 HUF4658360.00000 GNF