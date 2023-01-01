فرنك غيني إلى دولار جامايكي

تحويل GNF إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
١٨٫٠٢ jmd

1.00000 GNF = 0.01802 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:37 UTC
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GNF إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.063288.39341.436861.66320.963418.3147
1GBP1.152611.2254101.8791.656071.916931.1104221.1087
1USD0.940550.81606183.1391.351451.564330.906117.226
1INR0.01131310.009815610.01202810.01625530.01881590.01089860.207195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل فرنك غيني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

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GNF إلى JPY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / دولار جامايكي
1 GNF0.01802 JMD
5 GNF0.09011 JMD
10 GNF0.18022 JMD
20 GNF0.36045 JMD
50 GNF0.90113 JMD
100 GNF1.80225 JMD
250 GNF4.50563 JMD
500 GNF9.01125 JMD
1000 GNF18.02250 JMD
2000 GNF36.04500 JMD
5000 GNF90.11250 JMD
10000 GNF180.22500 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Guinean Franc
1 JMD55.48630 GNF
5 JMD277.43150 GNF
10 JMD554.86300 GNF
20 JMD1109.72600 GNF
50 JMD2774.31500 GNF
100 JMD5548.63000 GNF
250 JMD13871.57500 GNF
500 JMD27743.15000 GNF
1000 JMD55486.30000 GNF
2000 JMD110972.60000 GNF
5000 JMD277431.50000 GNF
10000 JMD554863.00000 GNF