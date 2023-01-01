فرنك غيني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل GNF إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٠٫٢٠ nzd

1.00000 GNF = 0.00020 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:44 UTC
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GNF إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.0634588.421.436831.663460.963518.3218
1GBP1.1523411.2255101.8941.655771.916941.1102821.1136
1USD0.940250.815993183.14451.35111.564210.90617.2286
1INR0.01130970.009814160.012027310.016250.01881320.01089670.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / دولار نيوزيلندي
1 GNF0.00020 NZD
5 GNF0.00099 NZD
10 GNF0.00197 NZD
20 GNF0.00395 NZD
50 GNF0.00987 NZD
100 GNF0.01974 NZD
250 GNF0.04934 NZD
500 GNF0.09869 NZD
1000 GNF0.19738 NZD
2000 GNF0.39475 NZD
5000 GNF0.98688 NZD
10000 GNF1.97376 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Guinean Franc
1 NZD5066.46000 GNF
5 NZD25332.30000 GNF
10 NZD50664.60000 GNF
20 NZD101329.20000 GNF
50 NZD253323.00000 GNF
100 NZD506646.00000 GNF
250 NZD1266615.00000 GNF
500 NZD2533230.00000 GNF
1000 NZD5066460.00000 GNF
2000 NZD10132920.00000 GNF
5000 NZD25332300.00000 GNF
10000 NZD50664600.00000 GNF