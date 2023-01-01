فرنك غيني إلى دينار أردني

تحويل GNF إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1000 gnf
0.083 jod

1.00000 GNF = 0.00008 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:37 UTC
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GNF إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.063288.39341.436861.66320.963418.3147
1GBP1.152611.2254101.8791.656071.916931.1104221.1087
1USD0.940550.81606183.1391.351451.564330.906117.226
1INR0.01131310.009815610.01202810.01625530.01881590.01089860.207195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

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GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / الدينار الأردني
1 GNF0.00008 JOD
5 GNF0.00041 JOD
10 GNF0.00083 JOD
20 GNF0.00165 JOD
50 GNF0.00413 JOD
100 GNF0.00826 JOD
250 GNF0.02064 JOD
500 GNF0.04129 JOD
1000 GNF0.08257 JOD
2000 GNF0.16514 JOD
5000 GNF0.41286 JOD
10000 GNF0.82571 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Guinean Franc
1 JOD12110.70000 GNF
5 JOD60553.50000 GNF
10 JOD121107.00000 GNF
20 JOD242214.00000 GNF
50 JOD605535.00000 GNF
100 JOD1211070.00000 GNF
250 JOD3027675.00000 GNF
500 JOD6055350.00000 GNF
1000 JOD12110700.00000 GNF
2000 JOD24221400.00000 GNF
5000 JOD60553500.00000 GNF
10000 JOD121107000.00000 GNF