Gine frangından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile GNF → JOD çevirin

1.000 gnf
0,083 jod

1.00000 GNF = 0.00008 JOD

04:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853721.072689.03721.452891.653840.94976518.3329
1 GBP1.1713411.25635104.291.701791.937171.112521.4735
1 USD0.93230.795957183.01061.354551.54190.8854517.092
1 INR0.01123130.009588610.012046710.01631780.01857480.01066670.205901

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Gine frangından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gine frangı için en iyi döviz çiftleri

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gine Frangı / Ürdün Dinarı
1 GNF0.00008 JOD
5 GNF0.00041 JOD
10 GNF0.00083 JOD
20 GNF0.00165 JOD
50 GNF0.00413 JOD
100 GNF0.00825 JOD
250 GNF0.02063 JOD
500 GNF0.04127 JOD
1000 GNF0.08253 JOD
2000 GNF0.16506 JOD
5000 GNF0.41265 JOD
10000 GNF0.82531 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Gine Frangı
1 JOD12116.70000 GNF
5 JOD60583.50000 GNF
10 JOD121167.00000 GNF
20 JOD242334.00000 GNF
50 JOD605835.00000 GNF
100 JOD1211670.00000 GNF
250 JOD3029175.00000 GNF
500 JOD6058350.00000 GNF
1000 JOD12116700.00000 GNF
2000 JOD24233400.00000 GNF
5000 JOD60583500.00000 GNF
10000 JOD121167000.00000 GNF