1 Gine frangından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile GNF → JOD çevirin

1 gnf
0,000 jod

1.00000 GNF = 0.00008 JOD

7:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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GNF → JOD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 JOD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0608588.09561.426521.635980.964618.488
1GBP1.15511.2252101.7441.647531.889431.1141121.3522
1USD0.942650.816193183.04251.34471.542140.909317.4275
1INR0.01135130.009828620.01204210.01619290.01857050.01094980.209862

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Gine frangından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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plane
Çevrim kurları Gine Frangı / Ürdün Dinarı
1 GNF0.00008 JOD
5 GNF0.00041 JOD
10 GNF0.00083 JOD
20 GNF0.00165 JOD
50 GNF0.00413 JOD
100 GNF0.00827 JOD
250 GNF0.02067 JOD
500 GNF0.04134 JOD
1000 GNF0.08268 JOD
2000 GNF0.16537 JOD
5000 GNF0.41342 JOD
10000 GNF0.82685 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Gine Frangı
1 JOD12094.10000 GNF
5 JOD60470.50000 GNF
10 JOD120941.00000 GNF
20 JOD241882.00000 GNF
50 JOD604705.00000 GNF
100 JOD1209410.00000 GNF
250 JOD3023525.00000 GNF
500 JOD6047050.00000 GNF
1000 JOD12094100.00000 GNF
2000 JOD24188200.00000 GNF
5000 JOD60470500.00000 GNF
10000 JOD120941000.00000 GNF