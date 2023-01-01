فرنك غيني إلى شلن كيني

تحويل GNF إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 gnf
17 kes

1.00000 GNF = 0.01717 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 12:37 UTC
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GNF إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.063288.39341.436861.66320.963418.3147
1GBP1.152611.2254101.8791.656071.916931.1104221.1087
1USD0.940550.81606183.1391.351451.564330.906117.226
1INR0.01131310.009815610.01202810.01625530.01881590.01089860.207195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / شلن كيني
1 GNF0.01717 KES
5 GNF0.08583 KES
10 GNF0.17167 KES
20 GNF0.34333 KES
50 GNF0.85833 KES
100 GNF1.71665 KES
250 GNF4.29163 KES
500 GNF8.58325 KES
1000 GNF17.16650 KES
2000 GNF34.33300 KES
5000 GNF85.83250 KES
10000 GNF171.66500 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Guinean Franc
1 KES58.25310 GNF
5 KES291.26550 GNF
10 KES582.53100 GNF
20 KES1165.06200 GNF
50 KES2912.65500 GNF
100 KES5825.31000 GNF
250 KES14563.27500 GNF
500 KES29126.55000 GNF
1000 KES58253.10000 GNF
2000 KES116506.20000 GNF
5000 KES291265.50000 GNF
10000 KES582531.00000 GNF