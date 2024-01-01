Gine frangından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile GNF → KES çevirin

1.000 gnf
18 kes

1.00000 GNF = 0.01753 KES

03:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0725589.03441.452821.653890.9497718.332
1 GBP1.1713311.25635104.2921.701791.937321.1124921.4735
1 USD0.932350.795957183.01191.354551.542020.885517.092
1 INR0.01123160.009588460.012046510.01631750.01857590.01066710.205898

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Gine frangından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gine frangı için en iyi döviz çiftleri

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gine Frangı / Kenya Şilini
1 GNF0.01753 KES
5 GNF0.08764 KES
10 GNF0.17528 KES
20 GNF0.35056 KES
50 GNF0.87641 KES
100 GNF1.75282 KES
250 GNF4.38205 KES
500 GNF8.76410 KES
1000 GNF17.52820 KES
2000 GNF35.05640 KES
5000 GNF87.64100 KES
10000 GNF175.28200 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Gine Frangı
1 KES57.05080 GNF
5 KES285.25400 GNF
10 KES570.50800 GNF
20 KES1141.01600 GNF
50 KES2852.54000 GNF
100 KES5705.08000 GNF
250 KES14262.70000 GNF
500 KES28525.40000 GNF
1000 KES57050.80000 GNF
2000 KES114101.60000 GNF
5000 KES285254.00000 GNF
10000 KES570508.00000 GNF