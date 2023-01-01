20 Gine frangından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile GNF → KES çevirin

20 gnf
0 kes

1.00000 GNF = 0.01726 KES

7:43 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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GNF → KES çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 KES
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.060988.11411.42681.636560.964918.5116
1GBP1.154611.2249101.7351.647371.889551.1140721.3733
1USD0.94260.816393183.0561.34491.542610.9095517.449
1INR0.01134890.009829430.012040110.01619270.01857320.0109510.210087

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Gine frangından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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plane
Çevrim kurları Gine Frangı / Kenya Şilini
1 GNF0.01726 KES
5 GNF0.08631 KES
10 GNF0.17263 KES
20 GNF0.34525 KES
50 GNF0.86313 KES
100 GNF1.72627 KES
250 GNF4.31567 KES
500 GNF8.63135 KES
1000 GNF17.26270 KES
2000 GNF34.52540 KES
5000 GNF86.31350 KES
10000 GNF172.62700 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Gine Frangı
1 KES57.92850 GNF
5 KES289.64250 GNF
10 KES579.28500 GNF
20 KES1158.57000 GNF
50 KES2896.42500 GNF
100 KES5792.85000 GNF
250 KES14482.12500 GNF
500 KES28964.25000 GNF
1000 KES57928.50000 GNF
2000 KES115857.00000 GNF
5000 KES289642.50000 GNF
10000 KES579285.00000 GNF