فرنك غيني إلى دولار كندي

تحويل GNF إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٠٫١٦ cad

1.00000 GNF = 0.00016 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:36 UTC
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GNF إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.0628588.39251.436811.663430.9633518.2961
1GBP1.152611.2251101.8861.656151.917361.1103621.0891
1USD0.940850.81626183.16551.351851.565070.906417.2142
1INR0.01131320.009814890.012024210.01625490.01881870.01089880.206987

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

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GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / دولار كندي
1 GNF0.00016 CAD
5 GNF0.00079 CAD
10 GNF0.00157 CAD
20 GNF0.00315 CAD
50 GNF0.00787 CAD
100 GNF0.01574 CAD
250 GNF0.03936 CAD
500 GNF0.07872 CAD
1000 GNF0.15744 CAD
2000 GNF0.31488 CAD
5000 GNF0.78719 CAD
10000 GNF1.57439 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Guinean Franc
1 CAD6351.67000 GNF
5 CAD31758.35000 GNF
10 CAD63516.70000 GNF
20 CAD127033.40000 GNF
50 CAD317583.50000 GNF
100 CAD635167.00000 GNF
250 CAD1587917.50000 GNF
500 CAD3175835.00000 GNF
1000 CAD6351670.00000 GNF
2000 CAD12703340.00000 GNF
5000 CAD31758350.00000 GNF
10000 CAD63516700.00000 GNF