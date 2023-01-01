فرنك غيني إلى درهم إماراتي

تحويل GNF إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٠٫٤٣ aed

1.00000 GNF = 0.00043 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
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GNF إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.063188.41011.437151.663170.963118.3114
1GBP1.1524711.22515101.8871.656221.916691.1099521.1026
1USD0.940650.816227183.16251.351851.564460.905917.2245
1INR0.01131090.009814840.012024710.01625550.0188120.01089310.207119

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 GNF0.00043 AED
5 GNF0.00214 AED
10 GNF0.00428 AED
20 GNF0.00856 AED
50 GNF0.02139 AED
100 GNF0.04278 AED
250 GNF0.10694 AED
500 GNF0.21388 AED
1000 GNF0.42775 AED
2000 GNF0.85551 AED
5000 GNF2.13877 AED
10000 GNF4.27753 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Guinean Franc
1 AED2337.80000 GNF
5 AED11689.00000 GNF
10 AED23378.00000 GNF
20 AED46756.00000 GNF
50 AED116890.00000 GNF
100 AED233780.00000 GNF
250 AED584450.00000 GNF
500 AED1168900.00000 GNF
1000 AED2337800.00000 GNF
2000 AED4675600.00000 GNF
5000 AED11689000.00000 GNF
10000 AED23378000.00000 GNF