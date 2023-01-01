فرنك غيني إلى ليو روماني

تحويل GNF إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٠٫٥٤ ron

1.00000 GNF = 0.00054 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 12:45 UTC
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GNF إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.063688.43331.437031.66330.963618.3206
1GBP1.1523411.22555101.8991.655841.916571.1103921.1102
1USD0.94020.81596183.14531.35111.563840.90617.2251
1INR0.0113080.009813670.012027110.01624990.01880860.01089660.207169

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

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GNF إلى JPY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / Romanian Leu
1 GNF0.00054 RON
5 GNF0.00272 RON
10 GNF0.00544 RON
20 GNF0.01089 RON
50 GNF0.02722 RON
100 GNF0.05443 RON
250 GNF0.13608 RON
500 GNF0.27216 RON
1000 GNF0.54433 RON
2000 GNF1.08866 RON
5000 GNF2.72165 RON
10000 GNF5.44330 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Guinean Franc
1 RON1837.12000 GNF
5 RON9185.60000 GNF
10 RON18371.20000 GNF
20 RON36742.40000 GNF
50 RON91856.00000 GNF
100 RON183712.00000 GNF
250 RON459280.00000 GNF
500 RON918560.00000 GNF
1000 RON1837120.00000 GNF
2000 RON3674240.00000 GNF
5000 RON9185600.00000 GNF
10000 RON18371200.00000 GNF