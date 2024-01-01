10 فرنك غيني إلى ليو روماني

تحويل GNF إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

10 gnf
0.01 ron

1.00000 GNF = 0.00054 RON

Mid-market exchange rate at 01:24
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854021.081689.6491.461891.649910.95368518.5301
1 GBP1.1709311.2665104.9741.71181.931971.116721.6978
1 USD0.924550.789578182.88551.35161.525440.8817517.1321
1 INR0.01115460.009526120.012064810.01630680.01840410.01063820.206696

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / Romanian Leu
1 GNF0.00054 RON
5 GNF0.00268 RON
10 GNF0.00536 RON
20 GNF0.01071 RON
50 GNF0.02678 RON
100 GNF0.05356 RON
250 GNF0.13390 RON
500 GNF0.26780 RON
1000 GNF0.53561 RON
2000 GNF1.07121 RON
5000 GNF2.67803 RON
10000 GNF5.35606 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Guinean Franc
1 RON1867.04000 GNF
5 RON9335.20000 GNF
10 RON18670.40000 GNF
20 RON37340.80000 GNF
50 RON93352.00000 GNF
100 RON186704.00000 GNF
250 RON466760.00000 GNF
500 RON933520.00000 GNF
1000 RON1867040.00000 GNF
2000 RON3734080.00000 GNF
5000 RON9335200.00000 GNF
10000 RON18670400.00000 GNF