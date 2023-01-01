1 ليو روماني إلى فرنك غيني

تحويل RON إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

١ ron
١٬٨٥٦ gnf

1.00000 RON = 1856.27000 GNF

Mid-market exchange rate at 14:19
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.073989.38471.467591.651390.9647518.819
1GBP1.1539311.2391103.1351.693351.905431.1132621.714
1USD0.93120.807037183.23371.36661.537750.8983517.524
1INR0.01118760.009696040.012014410.01641880.01847510.01079310.21054

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Guinean Franc
1 RON1856.27000 GNF
5 RON9281.35000 GNF
10 RON18562.70000 GNF
20 RON37125.40000 GNF
50 RON92813.50000 GNF
100 RON185627.00000 GNF
250 RON464067.50000 GNF
500 RON928135.00000 GNF
1000 RON1856270.00000 GNF
2000 RON3712540.00000 GNF
5000 RON9281350.00000 GNF
10000 RON18562700.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / Romanian Leu
1 GNF0.00054 RON
5 GNF0.00269 RON
10 GNF0.00539 RON
20 GNF0.01077 RON
50 GNF0.02694 RON
100 GNF0.05387 RON
250 GNF0.13468 RON
500 GNF0.26936 RON
1000 GNF0.53871 RON
2000 GNF1.07743 RON
5000 GNF2.69356 RON
10000 GNF5.38713 RON