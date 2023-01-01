فرنك غيني إلى نيراس نيجيري

تحويل GNF إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٨٩٫٥٧ ngn

1.00000 GNF = 0.08957 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 12:43 UTC
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GNF إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.0634588.421.436831.663460.963518.3218
1GBP1.1523411.2255101.8941.655771.916941.1102821.1136
1USD0.940250.815993183.14451.35111.564210.90617.2286
1INR0.01130970.009814160.012027310.016250.01881320.01089670.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / النيرة النيجيرية
1 GNF0.08957 NGN
5 GNF0.44786 NGN
10 GNF0.89572 NGN
20 GNF1.79145 NGN
50 GNF4.47862 NGN
100 GNF8.95724 NGN
250 GNF22.39310 NGN
500 GNF44.78620 NGN
1000 GNF89.57240 NGN
2000 GNF179.14480 NGN
5000 GNF447.86200 NGN
10000 GNF895.72400 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Guinean Franc
1 NGN11.16420 GNF
5 NGN55.82100 GNF
10 NGN111.64200 GNF
20 NGN223.28400 GNF
50 NGN558.21000 GNF
100 NGN1116.42000 GNF
250 NGN2791.05000 GNF
500 NGN5582.10000 GNF
1000 NGN11164.20000 GNF
2000 NGN22328.40000 GNF
5000 NGN55821.00000 GNF
10000 NGN111642.00000 GNF