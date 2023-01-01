فرنك غيني إلى فرنك سويسري

تحويل GNF إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 gnf
0.11 chf

1.00000 GNF = 0.00011 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:37 UTC
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GNF إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.06388.38821.437021.663150.963518.3003
1GBP1.1527411.2254101.8921.656561.917231.1106621.0961
1USD0.940750.81606183.14981.351851.564580.906417.2157
1INR0.01131370.009814340.012026510.0162580.01881640.01090080.207044

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / الفرنك السويسري
1 GNF0.00011 CHF
5 GNF0.00053 CHF
10 GNF0.00106 CHF
20 GNF0.00211 CHF
50 GNF0.00528 CHF
100 GNF0.01056 CHF
250 GNF0.02639 CHF
500 GNF0.05278 CHF
1000 GNF0.10556 CHF
2000 GNF0.21112 CHF
5000 GNF0.52780 CHF
10000 GNF1.05561 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Guinean Franc
1 CHF9473.19000 GNF
5 CHF47365.95000 GNF
10 CHF94731.90000 GNF
20 CHF189463.80000 GNF
50 CHF473659.50000 GNF
100 CHF947319.00000 GNF
250 CHF2368297.50000 GNF
500 CHF4736595.00000 GNF
1000 CHF9473190.00000 GNF
2000 CHF18946380.00000 GNF
5000 CHF47365950.00000 GNF
10000 CHF94731900.00000 GNF