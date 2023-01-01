فرنك غيني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل GNF إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٧٢ xof

1.00000 GNF = 0.07177 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:46 UTC
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GNF إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.064188.47731.437491.662920.96318.3456
1GBP1.152611.2265101.981.656881.916711.1099621.1455
1USD0.939750.815328183.14751.35091.562740.9051517.2405
1INR0.01130230.00980580.012026810.0162470.01879480.01088610.207348

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 GNF0.07177 XOF
5 GNF0.35885 XOF
10 GNF0.71770 XOF
20 GNF1.43539 XOF
50 GNF3.58848 XOF
100 GNF7.17696 XOF
250 GNF17.94240 XOF
500 GNF35.88480 XOF
1000 GNF71.76960 XOF
2000 GNF143.53920 XOF
5000 GNF358.84800 XOF
10000 GNF717.69600 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Guinean Franc
1 XOF13.93350 GNF
5 XOF69.66750 GNF
10 XOF139.33500 GNF
20 XOF278.67000 GNF
50 XOF696.67500 GNF
100 XOF1393.35000 GNF
250 XOF3483.37500 GNF
500 XOF6966.75000 GNF
1000 XOF13933.50000 GNF
2000 XOF27867.00000 GNF
5000 XOF69667.50000 GNF
10000 XOF139335.00000 GNF