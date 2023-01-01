10 آلاف فرنك غرب إفريقي إلى فرنك غيني
تحويل XOF إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى فرنك غيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for CFA francs BCEAO
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Guinean Franc
|1 XOF
|14.01960 GNF
|5 XOF
|70.09800 GNF
|10 XOF
|140.19600 GNF
|20 XOF
|280.39200 GNF
|50 XOF
|700.98000 GNF
|100 XOF
|1401.96000 GNF
|250 XOF
|3504.90000 GNF
|500 XOF
|7009.80000 GNF
|1000 XOF
|14019.60000 GNF
|2000 XOF
|28039.20000 GNF
|5000 XOF
|70098.00000 GNF
|10000 XOF
|140196.00000 GNF