Gine frangından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile GNF → XOF çevirin

1.000 gnf
71 xof

1.00000 GNF = 0.07120 XOF

04:27 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536951.0725589.03141.452931.653890.94973518.3329
1 GBP1.1713811.25635104.2881.701911.937321.112521.4745
1 USD0.932350.795957183.00911.354651.542020.885517.0928
1 INR0.0112320.009588790.012046910.01631930.01857650.01066750.205915

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gine frangından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gine frangı için en iyi döviz çiftleri

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gine Frangı / CFA Frangı BCEAO
1 GNF0.07120 XOF
5 GNF0.35599 XOF
10 GNF0.71197 XOF
20 GNF1.42395 XOF
50 GNF3.55987 XOF
100 GNF7.11973 XOF
250 GNF17.79932 XOF
500 GNF35.59865 XOF
1000 GNF71.19730 XOF
2000 GNF142.39460 XOF
5000 GNF355.98650 XOF
10000 GNF711.97300 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Gine Frangı
1 XOF14.04550 GNF
5 XOF70.22750 GNF
10 XOF140.45500 GNF
20 XOF280.91000 GNF
50 XOF702.27500 GNF
100 XOF1404.55000 GNF
250 XOF3511.37500 GNF
500 XOF7022.75000 GNF
1000 XOF14045.50000 GNF
2000 XOF28091.00000 GNF
5000 XOF70227.50000 GNF
10000 XOF140455.00000 GNF