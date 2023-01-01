5000 Gine frangından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile GNF → XOF çevirin

5.000 gnf
361 xof

1.00000 GNF = 0.07216 XOF

8:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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GNF → XOF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 XOF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.060488.08551.425761.635660.965218.5022
1GBP1.1535411.2232101.6091.644651.886781.1133921.3428
1USD0.943050.817528183.06821.344551.54250.9102517.4483
1INR0.01135260.009841650.012038310.01618610.0185690.01095790.210048

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Gine frangından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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plane
Çevrim kurları Gine Frangı / CFA Frangı BCEAO
1 GNF0.07216 XOF
5 GNF0.36080 XOF
10 GNF0.72161 XOF
20 GNF1.44321 XOF
50 GNF3.60803 XOF
100 GNF7.21607 XOF
250 GNF18.04017 XOF
500 GNF36.08035 XOF
1000 GNF72.16070 XOF
2000 GNF144.32140 XOF
5000 GNF360.80350 XOF
10000 GNF721.60700 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Gine Frangı
1 XOF13.85790 GNF
5 XOF69.28950 GNF
10 XOF138.57900 GNF
20 XOF277.15800 GNF
50 XOF692.89500 GNF
100 XOF1385.79000 GNF
250 XOF3464.47500 GNF
500 XOF6928.95000 GNF
1000 XOF13857.90000 GNF
2000 XOF27715.80000 GNF
5000 XOF69289.50000 GNF
10000 XOF138579.00000 GNF