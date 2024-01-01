20 CFA Frangı BCEAO'dan Gine frangına

Reel döviz kuru ile XOF → GNF çevirin

1,000CFA XOF = 13,86GFr GNF

10:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → GNF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GNF
1 XOF → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14,320714,7240
Düşük13,831813,8318
Ortalama14,114014,3984
Değişim-3.04%-5.46%
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1 XOF → GNF istatistikleri

XOF → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14,3207, en düşük 13,8318 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,1140 oldu. XOF → GNF kurundaki değişiklik -3.04 değerindeydi.

XOF → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 14,7240, en düşük 13,8318 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,3984 oldu. XOF → GNF kurundaki değişiklik -5.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - GNF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9961,341.725,21
1 GBP1,26411,7731,1971,94612,6361,6932.180,75
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,1290,9551.230,32
1 EUR1,0560,8351,4811,62510,5531,4141.821,22

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Gine Frangı
1 XOF13,85800 GNF
5 XOF69,29000 GNF
10 XOF138,58000 GNF
20 XOF277,16000 GNF
50 XOF692,90000 GNF
100 XOF1.385,80000 GNF
250 XOF3.464,50000 GNF
500 XOF6.929,00000 GNF
1000 XOF13.858,00000 GNF
2000 XOF27.716,00000 GNF
5000 XOF69.290,00000 GNF
10000 XOF138.580,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / CFA Frangı BCEAO
1 GNF0,07216 XOF
5 GNF0,36080 XOF
10 GNF0,72160 XOF
20 GNF1,44321 XOF
50 GNF3,60802 XOF
100 GNF7,21604 XOF
250 GNF18,04010 XOF
500 GNF36,08020 XOF
1000 GNF72,16040 XOF
2000 GNF144,32080 XOF
5000 GNF360,80200 XOF
10000 GNF721,60400 XOF