50 فرنك غرب إفريقي إلى فرنك غيني

تحويل XOF إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ xof
٧٠١ gnf

1.00000 XOF = 14.01960 GNF

Mid-market exchange rate at 23:21
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.873651.084990.24851.484361.665870.963118.7704
1 GBP1.1446211.2418103.31.699031.906791.1023921.485
1 USD0.921750.805283183.1861.36821.535510.887717.3015
1 INR0.01108050.009680510.012021310.01644750.01845870.01067130.207986

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Guinean Franc
1 XOF14.01960 GNF
5 XOF70.09800 GNF
10 XOF140.19600 GNF
20 XOF280.39200 GNF
50 XOF700.98000 GNF
100 XOF1401.96000 GNF
250 XOF3504.90000 GNF
500 XOF7009.80000 GNF
1000 XOF14019.60000 GNF
2000 XOF28039.20000 GNF
5000 XOF70098.00000 GNF
10000 XOF140196.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 GNF0.07133 XOF
5 GNF0.35664 XOF
10 GNF0.71329 XOF
20 GNF1.42658 XOF
50 GNF3.56644 XOF
100 GNF7.13288 XOF
250 GNF17.83220 XOF
500 GNF35.66440 XOF
1000 GNF71.32880 XOF
2000 GNF142.65760 XOF
5000 GNF356.64400 XOF
10000 GNF713.28800 XOF