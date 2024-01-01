1 فرنك غيني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل GNF إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1 gnf
0 xof

1.000 GNF = 0.06995 XOF

Mid-market exchange rate at 03:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٤٩٠٫٨٣٣١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٦٨١٨٫٢٣٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٨١٠٦٫٢٨٥١٫٧٢٤١٫٩٣٣١٫١٣٢٢١٫٣٣٩
1 USD٠٫٩١٤٠٫٧٨١1٨٣٫٠٥٥١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٨٥١٦٫٦٧٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠١

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 GNF٠٫٠٦٩٩٥ XOF
5 GNF٠٫٣٤٩٧٦ XOF
10 GNF٠٫٦٩٩٥٢ XOF
20 GNF١٫٣٩٩٠٤ XOF
50 GNF٣٫٤٩٧٥٩ XOF
100 GNF٦٫٩٩٥١٨ XOF
250 GNF١٧٫٤٨٧٩٥ XOF
500 GNF٣٤٫٩٧٥٩٠ XOF
1000 GNF٦٩٫٩٥١٨٠ XOF
2000 GNF١٣٩٫٩٠٣٦٠ XOF
5000 GNF٣٤٩٫٧٥٩٠٠ XOF
10000 GNF٦٩٩٫٥١٨٠٠ XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Guinean Franc
1 XOF١٤٫٢٩٥٦٠ GNF
5 XOF٧١٫٤٧٨٠٠ GNF
10 XOF١٤٢٫٩٥٦٠٠ GNF
20 XOF٢٨٥٫٩١٢٠٠ GNF
50 XOF٧١٤٫٧٨٠٠٠ GNF
100 XOF١٬٤٢٩٫٥٦٠٠٠ GNF
250 XOF٣٬٥٧٣٫٩٠٠٠٠ GNF
500 XOF٧٬١٤٧٫٨٠٠٠٠ GNF
1000 XOF١٤٬٢٩٥٫٦٠٠٠٠ GNF
2000 XOF٢٨٬٥٩١٫٢٠٠٠٠ GNF
5000 XOF٧١٬٤٧٨٫٠٠٠٠٠ GNF
10000 XOF١٤٢٬٩٥٦٫٠٠٠٠٠ GNF