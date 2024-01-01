100 فرنك غيني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل GNF إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

100 gnf
7 xof

1.00000 GNF = 0.07059 XOF

Mid-market exchange rate at 01:44
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854151.0819589.68071.461711.649190.95364518.5319
1 GBP1.1707511.26665104.991.711241.930721.1164821.6954
1 USD0.924250.789484182.8881.3511.524270.8814517.1282
1 INR0.01115070.009524710.012064510.01629910.01838960.01063420.206643

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean francs

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Guinean Franc / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 GNF0.07059 XOF
5 GNF0.35294 XOF
10 GNF0.70589 XOF
20 GNF1.41177 XOF
50 GNF3.52943 XOF
100 GNF7.05886 XOF
250 GNF17.64715 XOF
500 GNF35.29430 XOF
1000 GNF70.58860 XOF
2000 GNF141.17720 XOF
5000 GNF352.94300 XOF
10000 GNF705.88600 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Guinean Franc
1 XOF14.16660 GNF
5 XOF70.83300 GNF
10 XOF141.66600 GNF
20 XOF283.33200 GNF
50 XOF708.33000 GNF
100 XOF1416.66000 GNF
250 XOF3541.65000 GNF
500 XOF7083.30000 GNF
1000 XOF14166.60000 GNF
2000 XOF28333.20000 GNF
5000 XOF70833.00000 GNF
10000 XOF141666.00000 GNF