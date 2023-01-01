فرنك غيني إلى تالا ساموي

تحويل GNF إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٠٫٣١ wst

1.00000 GNF = 0.00031 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 12:47 UTC
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GNF إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.063888.44931.437191.662580.9631518.3413
1GBP1.1527411.22605101.941.656391.916151.1102621.1387
1USD0.940.815627183.14471.3511.562870.9054517.2413
1INR0.01130590.009809730.012027210.01624880.01879690.01089010.207365

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / Samoan Tala
1 GNF0.00031 WST
5 GNF0.00157 WST
10 GNF0.00315 WST
20 GNF0.00630 WST
50 GNF0.01574 WST
100 GNF0.03148 WST
250 GNF0.07869 WST
500 GNF0.15738 WST
1000 GNF0.31476 WST
2000 GNF0.62952 WST
5000 GNF1.57381 WST
10000 GNF3.14762 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Guinean Franc
1 WST3177.01000 GNF
5 WST15885.05000 GNF
10 WST31770.10000 GNF
20 WST63540.20000 GNF
50 WST158850.50000 GNF
100 WST317701.00000 GNF
250 WST794252.50000 GNF
500 WST1588505.00000 GNF
1000 WST3177010.00000 GNF
2000 WST6354020.00000 GNF
5000 WST15885050.00000 GNF
10000 WST31770100.00000 GNF