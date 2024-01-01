Гвинейский франк (GNF)

Название валюты

Гвинейский франк

GFr

Обменный курс для GNF

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
Из GNF0.00012 0.00011 0.00009 0.00972 0.01817 0.01022 0.00017 0.00211
В GNF8606.28000 9402.36000 11173.10000 102.91100 55.02560 97.88850 5795.90000 473.08800

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