Гвинейский франк (GNF)
Название валюты
Гвинейский франк
Символ валюты
GFr
Обменный курс для GNF
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|Из GNF
|0.00012
|0.00011
|0.00009
|0.00972
|0.01817
|0.01022
|0.00017
|0.00211
|В GNF
|8606.28000
|9402.36000
|11173.10000
|102.91100
|55.02560
|97.88850
|5795.90000
|473.08800
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