فرنك غيني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل GNF إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 gnf
9.67 btn

1.00000 GNF = 0.00967 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
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GNF إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.0628588.39251.436811.663430.9633518.2961
1GBP1.152611.2251101.8861.656151.917361.1103621.0891
1USD0.940850.81626183.16551.351851.565070.906417.2142
1INR0.01131320.009814890.012024210.01625490.01881870.01089880.206987

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / نغولتروم بوتاني
1 GNF0.00967 BTN
5 GNF0.04836 BTN
10 GNF0.09672 BTN
20 GNF0.19344 BTN
50 GNF0.48360 BTN
100 GNF0.96720 BTN
250 GNF2.41800 BTN
500 GNF4.83600 BTN
1000 GNF9.67200 BTN
2000 GNF19.34400 BTN
5000 GNF48.36000 BTN
10000 GNF96.72000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Guinean Franc
1 BTN103.39100 GNF
5 BTN516.95500 GNF
10 BTN1033.91000 GNF
20 BTN2067.82000 GNF
50 BTN5169.55000 GNF
100 BTN10339.10000 GNF
250 BTN25847.75000 GNF
500 BTN51695.50000 GNF
1000 BTN103391.00000 GNF
2000 BTN206782.00000 GNF
5000 BTN516955.00000 GNF
10000 BTN1033910.00000 GNF