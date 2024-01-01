Gine frangından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile GNF → BTN çevirin

1.000 gnf
9,66 btn

1.00000 GNF = 0.00966 BTN

04:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853721.0726589.0451.452851.653670.94977518.3339
1 GBP1.1713411.25645104.3031.70181.937021.1125121.4755
1 USD0.932250.795893183.0141.354451.541660.8854517.0922
1 INR0.01123030.009587460.012046210.01631590.01857110.01066630.205895

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Gine frangından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gine frangı için en iyi döviz çiftleri

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gine Frangı / Bhutan Ngultrumu
1 GNF0.00966 BTN
5 GNF0.04832 BTN
10 GNF0.09663 BTN
20 GNF0.19327 BTN
50 GNF0.48317 BTN
100 GNF0.96634 BTN
250 GNF2.41585 BTN
500 GNF4.83170 BTN
1000 GNF9.66340 BTN
2000 GNF19.32680 BTN
5000 GNF48.31700 BTN
10000 GNF96.63400 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Gine Frangı
1 BTN103.48300 GNF
5 BTN517.41500 GNF
10 BTN1034.83000 GNF
20 BTN2069.66000 GNF
50 BTN5174.15000 GNF
100 BTN10348.30000 GNF
250 BTN25870.75000 GNF
500 BTN51741.50000 GNF
1000 BTN103483.00000 GNF
2000 BTN206966.00000 GNF
5000 BTN517415.00000 GNF
10000 BTN1034830.00000 GNF