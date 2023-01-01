فرنك غيني إلى جنيه سانت هيليني

تحويل GNF إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٠٫٠٩ shp

1.00000 GNF = 0.00009 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:43 UTC
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GNF إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.063488.41491.437081.662860.963518.3232
1GBP1.1523411.2254101.8841.656011.916181.1102821.1146
1USD0.94040.81606183.14361.35141.563720.9059517.2308
1INR0.01131030.009815070.012027410.01625380.01880750.01089620.207241

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / جنيه سانت هيلانة
1 GNF0.00009 SHP
5 GNF0.00047 SHP
10 GNF0.00095 SHP
20 GNF0.00190 SHP
50 GNF0.00475 SHP
100 GNF0.00950 SHP
250 GNF0.02374 SHP
500 GNF0.04748 SHP
1000 GNF0.09496 SHP
2000 GNF0.18992 SHP
5000 GNF0.47481 SHP
10000 GNF0.94962 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Guinean Franc
1 SHP10530.50000 GNF
5 SHP52652.50000 GNF
10 SHP105305.00000 GNF
20 SHP210610.00000 GNF
50 SHP526525.00000 GNF
100 SHP1053050.00000 GNF
250 SHP2632625.00000 GNF
500 SHP5265250.00000 GNF
1000 SHP10530500.00000 GNF
2000 SHP21061000.00000 GNF
5000 SHP52652500.00000 GNF
10000 SHP105305000.00000 GNF