فرنك غيني إلى كرونة سويدية

تحويل GNF إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1000 gnf
1.31 sek

1.00000 GNF = 0.00131 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 12:46 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

GNF إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 SEK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.063488.41491.437081.662860.963518.3232
1GBP1.1523411.2254101.8841.656011.916181.1102821.1146
1USD0.94040.81606183.14361.35141.563720.9059517.2308
1INR0.01131030.009815070.012027410.01625380.01880750.01089620.207241

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Guinean Franc / الكرونا السويدية
1 GNF0.00131 SEK
5 GNF0.00655 SEK
10 GNF0.01309 SEK
20 GNF0.02618 SEK
50 GNF0.06546 SEK
100 GNF0.13092 SEK
250 GNF0.32730 SEK
500 GNF0.65460 SEK
1000 GNF1.30919 SEK
2000 GNF2.61838 SEK
5000 GNF6.54595 SEK
10000 GNF13.09190 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Guinean Franc
1 SEK763.82800 GNF
5 SEK3819.14000 GNF
10 SEK7638.28000 GNF
20 SEK15276.56000 GNF
50 SEK38191.40000 GNF
100 SEK76382.80000 GNF
250 SEK190957.00000 GNF
500 SEK381914.00000 GNF
1000 SEK763828.00000 GNF
2000 SEK1527656.00000 GNF
5000 SEK3819140.00000 GNF
10000 SEK7638280.00000 GNF