فرنك غيني إلى فرنك سويسري

تحويل GNF إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
١٣ xpf

1.00000 GNF = 0.01309 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:46 UTC
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GNF إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.064188.47731.437491.662920.96318.3456
1GBP1.152611.2265101.981.656881.916711.1099621.1455
1USD0.939750.815328183.14751.35091.562740.9051517.2405
1INR0.01130230.00980580.012026810.0162470.01879480.01088610.207348

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / فرنك الـ CFP
1 GNF0.01309 XPF
5 GNF0.06543 XPF
10 GNF0.13086 XPF
20 GNF0.26171 XPF
50 GNF0.65429 XPF
100 GNF1.30857 XPF
250 GNF3.27143 XPF
500 GNF6.54285 XPF
1000 GNF13.08570 XPF
2000 GNF26.17140 XPF
5000 GNF65.42850 XPF
10000 GNF130.85700 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Guinean Franc
1 XPF76.41950 GNF
5 XPF382.09750 GNF
10 XPF764.19500 GNF
20 XPF1528.39000 GNF
50 XPF3820.97500 GNF
100 XPF7641.95000 GNF
250 XPF19104.87500 GNF
500 XPF38209.75000 GNF
1000 XPF76419.50000 GNF
2000 XPF152839.00000 GNF
5000 XPF382097.50000 GNF
10000 XPF764195.00000 GNF