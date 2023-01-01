100 فرنك سويسري إلى فرنك غيني

تحويل XPF إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

100 xpf
7787 gnf

1.00000 XPF = 77.86890 GNF

Mid-market exchange rate at 02:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87451.0830590.13141.484971.67590.962718.7696
1 GBP1.1435111.2385103.0681.698111.916441.1008621.4636
1 USD0.923350.807428183.221.37111.547390.8887517.3303
1 INR0.01109490.009702340.012016310.01647560.0185940.01067950.208247

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Guinean Franc
1 XPF77.86890 GNF
5 XPF389.34450 GNF
10 XPF778.68900 GNF
20 XPF1557.37800 GNF
50 XPF3893.44500 GNF
100 XPF7786.89000 GNF
250 XPF19467.22500 GNF
500 XPF38934.45000 GNF
1000 XPF77868.90000 GNF
2000 XPF155737.80000 GNF
5000 XPF389344.50000 GNF
10000 XPF778689.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / فرنك الـ CFP
1 GNF0.01284 XPF
5 GNF0.06421 XPF
10 GNF0.12842 XPF
20 GNF0.25684 XPF
50 GNF0.64211 XPF
100 GNF1.28421 XPF
250 GNF3.21053 XPF
500 GNF6.42105 XPF
1000 GNF12.84210 XPF
2000 GNF25.68420 XPF
5000 GNF64.21050 XPF
10000 GNF128.42100 XPF