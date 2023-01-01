فرنك غيني إلى دولار هونغ كونغ

تحويل GNF إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 gnf
0.91 hkd

1.00000 GNF = 0.00091 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:39 UTC
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GNF إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.0629588.39011.43691.663330.9635518.3135
1GBP1.1525411.2251101.8741.656091.917061.1105321.1071
1USD0.94080.81626183.15551.35181.564820.906517.2289
1INR0.01131350.009816070.012025710.01625630.0188180.01090130.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / دولار هونغ كونغ
1 GNF0.00091 HKD
5 GNF0.00455 HKD
10 GNF0.00911 HKD
20 GNF0.01822 HKD
50 GNF0.04555 HKD
100 GNF0.09109 HKD
250 GNF0.22773 HKD
500 GNF0.45546 HKD
1000 GNF0.91091 HKD
2000 GNF1.82182 HKD
5000 GNF4.55456 HKD
10000 GNF9.10912 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Guinean Franc
100 HKD109780.00000 GNF
200 HKD219560.00000 GNF
300 HKD329340.00000 GNF
500 HKD548900.00000 GNF
1000 HKD1097800.00000 GNF
2000 HKD2195600.00000 GNF
2500 HKD2744500.00000 GNF
3000 HKD3293400.00000 GNF
4000 HKD4391200.00000 GNF
5000 HKD5489000.00000 GNF
10000 HKD10978000.00000 GNF
20000 HKD21956000.00000 GNF