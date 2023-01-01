فرنك غيني إلى يوان صيني

تحويل GNF إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 gnf
0.85 cny

1.00000 GNF = 0.00085 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 12:37 UTC
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GNF إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.06388.38821.437021.663150.963518.3003
1GBP1.1527411.2254101.8921.656561.917231.1106621.0961
1USD0.940750.81606183.14981.351851.564580.906417.2157
1INR0.01131370.009814340.012026510.0162580.01881640.01090080.207044

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / Chinese Yuan RMB
1 GNF0.00085 CNY
5 GNF0.00426 CNY
10 GNF0.00851 CNY
20 GNF0.01702 CNY
50 GNF0.04256 CNY
100 GNF0.08512 CNY
250 GNF0.21280 CNY
500 GNF0.42560 CNY
1000 GNF0.85119 CNY
2000 GNF1.70238 CNY
5000 GNF4.25596 CNY
10000 GNF8.51191 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Guinean Franc
1 CNY1174.82000 GNF
5 CNY5874.10000 GNF
10 CNY11748.20000 GNF
20 CNY23496.40000 GNF
50 CNY58741.00000 GNF
100 CNY117482.00000 GNF
250 CNY293705.00000 GNF
500 CNY587410.00000 GNF
1000 CNY1174820.00000 GNF
2000 CNY2349640.00000 GNF
5000 CNY5874100.00000 GNF
10000 CNY11748200.00000 GNF