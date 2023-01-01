فرنك غيني إلى دينار كويتي

تحويل GNF إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٠٫٠٣٦ kwd

1.00000 GNF = 0.00004 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:41 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

GNF إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 KWD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.063488.40341.436871.662860.963318.3014
1GBP1.152811.2259101.9121.656441.916971.110521.0981
1USD0.94040.815727183.13281.35121.563720.905817.2103
1INR0.01131180.009812340.012028910.01625350.01880990.01089580.207022

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Guinean Franc / Kuwaiti Dinar
1 GNF0.00004 KWD
5 GNF0.00018 KWD
10 GNF0.00036 KWD
20 GNF0.00072 KWD
50 GNF0.00180 KWD
100 GNF0.00360 KWD
250 GNF0.00900 KWD
500 GNF0.01799 KWD
1000 GNF0.03599 KWD
2000 GNF0.07197 KWD
5000 GNF0.17993 KWD
10000 GNF0.35987 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Guinean Franc
1 KWD27788.00000 GNF
5 KWD138940.00000 GNF
10 KWD277880.00000 GNF
20 KWD555760.00000 GNF
50 KWD1389400.00000 GNF
100 KWD2778800.00000 GNF
250 KWD6947000.00000 GNF
500 KWD13894000.00000 GNF
1000 KWD27788000.00000 GNF
2000 KWD55576000.00000 GNF
5000 KWD138940000.00000 GNF
10000 KWD277880000.00000 GNF