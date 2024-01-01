1 فرنك غيني إلى دينار كويتي

تحويل GNF إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1 gnf
0.000 kwd

1.00000 GNF = 0.00004 KWD

Mid-market exchange rate at 00:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8542251.0816589.64211.462121.650490.95389518.5282
1 GBP1.1706511.26625104.9411.711651.932171.1166821.6904
1 USD0.92450.789733182.87531.351751.52590.8818517.1296
1 INR0.01115550.009529180.012066310.01631060.0184120.01064070.206691

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / Kuwaiti Dinar
1 GNF0.00004 KWD
5 GNF0.00018 KWD
10 GNF0.00036 KWD
20 GNF0.00072 KWD
50 GNF0.00179 KWD
100 GNF0.00358 KWD
250 GNF0.00896 KWD
500 GNF0.01792 KWD
1000 GNF0.03584 KWD
2000 GNF0.07167 KWD
5000 GNF0.17919 KWD
10000 GNF0.35837 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Guinean Franc
1 KWD27904.20000 GNF
5 KWD139521.00000 GNF
10 KWD279042.00000 GNF
20 KWD558084.00000 GNF
50 KWD1395210.00000 GNF
100 KWD2790420.00000 GNF
250 KWD6976050.00000 GNF
500 KWD13952100.00000 GNF
1000 KWD27904200.00000 GNF
2000 KWD55808400.00000 GNF
5000 KWD139521000.00000 GNF
10000 KWD279042000.00000 GNF