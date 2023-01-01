فرنك غيني إلى ليف بلغاري

تحويل GNF إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٠٫٢١ bgn

1.00000 GNF = 0.00021 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 12:34 UTC
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GNF إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.0631588.40441.437171.663510.9630518.2984
1GBP1.152611.22545101.91.656561.917461.1100221.0918
1USD0.940650.816027183.15331.35181.56470.905817.2115
1INR0.01131170.009813520.01202610.01625670.01881710.01089310.206985

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / لياف بلغاري
1 GNF0.00021 BGN
5 GNF0.00107 BGN
10 GNF0.00214 BGN
20 GNF0.00429 BGN
50 GNF0.01072 BGN
100 GNF0.02143 BGN
250 GNF0.05359 BGN
500 GNF0.10717 BGN
1000 GNF0.21434 BGN
2000 GNF0.42868 BGN
5000 GNF1.07171 BGN
10000 GNF2.14342 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Guinean Franc
1 BGN4665.44000 GNF
5 BGN23327.20000 GNF
10 BGN46654.40000 GNF
20 BGN93308.80000 GNF
50 BGN233272.00000 GNF
100 BGN466544.00000 GNF
250 BGN1166360.00000 GNF
500 BGN2332720.00000 GNF
1000 BGN4665440.00000 GNF
2000 BGN9330880.00000 GNF
5000 BGN23327200.00000 GNF
10000 BGN46654400.00000 GNF