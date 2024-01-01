Gine frangından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile GNF → BGN çevirin

1.000 gnf
0,21 bgn

1.00000 GNF = 0.00021 BGN

04:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.0726589.04371.452851.653670.9497818.3346
1 GBP1.1713511.25645104.3011.70181.937021.1125321.4762
1 USD0.932250.795893183.01281.354451.541660.8854517.0928
1 INR0.01123040.00958760.012046310.01631620.01857140.01066640.205906

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Gine frangından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gine frangı için en iyi döviz çiftleri

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gine Frangı / Bulgar Levası
1 GNF0.00021 BGN
5 GNF0.00106 BGN
10 GNF0.00212 BGN
20 GNF0.00424 BGN
50 GNF0.01061 BGN
100 GNF0.02122 BGN
250 GNF0.05306 BGN
500 GNF0.10612 BGN
1000 GNF0.21225 BGN
2000 GNF0.42450 BGN
5000 GNF1.06124 BGN
10000 GNF2.12249 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Gine Frangı
1 BGN4711.44000 GNF
5 BGN23557.20000 GNF
10 BGN47114.40000 GNF
20 BGN94228.80000 GNF
50 BGN235572.00000 GNF
100 BGN471144.00000 GNF
250 BGN1177860.00000 GNF
500 BGN2355720.00000 GNF
1000 BGN4711440.00000 GNF
2000 BGN9422880.00000 GNF
5000 BGN23557200.00000 GNF
10000 BGN47114400.00000 GNF