1 Gine frangından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile GNF → BGN çevirin

1 gnf
0.00 bgn

1.00000 GNF = 0.00022 BGN

7:3 UTC'deki reel piyasa kuru
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GNF → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 BGN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.059287.98471.425471.636590.964918.4719
1GBP1.155811.2242101.6911.647531.891531.1152321.3494
1USD0.94410.81686183.06711.34581.545120.91117.4395
1INR0.01136560.009833740.012038510.01620140.01860080.0109670.209945

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Gine frangından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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plane
Çevrim kurları Gine Frangı / Bulgar Levası
1 GNF0.00022 BGN
5 GNF0.00108 BGN
10 GNF0.00215 BGN
20 GNF0.00430 BGN
50 GNF0.01076 BGN
100 GNF0.02151 BGN
250 GNF0.05378 BGN
500 GNF0.10755 BGN
1000 GNF0.21510 BGN
2000 GNF0.43020 BGN
5000 GNF1.07551 BGN
10000 GNF2.15102 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Gine Frangı
1 BGN4648.96000 GNF
5 BGN23244.80000 GNF
10 BGN46489.60000 GNF
20 BGN92979.20000 GNF
50 BGN232448.00000 GNF
100 BGN464896.00000 GNF
250 BGN1162240.00000 GNF
500 BGN2324480.00000 GNF
1000 BGN4648960.00000 GNF
2000 BGN9297920.00000 GNF
5000 BGN23244800.00000 GNF
10000 BGN46489600.00000 GNF