فرنك غيني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل GNF إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٤٫٢٦ uah

1.00000 GNF = 0.00426 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 12:46 UTC
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GNF إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.063888.44931.437191.662580.9631518.3413
1GBP1.1527411.22605101.941.656391.916151.1102621.1387
1USD0.940.815627183.14471.3511.562870.9054517.2413
1INR0.01130590.009809730.012027210.01624880.01879690.01089010.207365

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / هريفنيا الأوكرانية
1 GNF0.00426 UAH
5 GNF0.02129 UAH
10 GNF0.04259 UAH
20 GNF0.08518 UAH
50 GNF0.21294 UAH
100 GNF0.42588 UAH
250 GNF1.06471 UAH
500 GNF2.12942 UAH
1000 GNF4.25885 UAH
2000 GNF8.51770 UAH
5000 GNF21.29425 UAH
10000 GNF42.58850 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Guinean Franc
1 UAH234.80500 GNF
5 UAH1174.02500 GNF
10 UAH2348.05000 GNF
20 UAH4696.10000 GNF
50 UAH11740.25000 GNF
100 UAH23480.50000 GNF
250 UAH58701.25000 GNF
500 UAH117402.50000 GNF
1000 UAH234805.00000 GNF
2000 UAH469610.00000 GNF
5000 UAH1174025.00000 GNF
10000 UAH2348050.00000 GNF