Gine frangından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile GNF → UAH çevirin

1.000 gnf
4,40 uah

1.00000 GNF = 0.00440 UAH

04:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536851.0725589.03421.452881.653770.9497318.3331
1 GBP1.1713911.25635104.2921.701851.937171.1125121.4748
1 USD0.932350.795957183.01171.35461.54190.8854517.093
1 INR0.01123160.009588490.012046510.01631820.01857450.01066660.205911

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Gine frangından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gine frangı için en iyi döviz çiftleri

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gine Frangı / Ukrayna Grivnası
1 GNF0.00440 UAH
5 GNF0.02202 UAH
10 GNF0.04404 UAH
20 GNF0.08808 UAH
50 GNF0.22019 UAH
100 GNF0.44039 UAH
250 GNF1.10097 UAH
500 GNF2.20194 UAH
1000 GNF4.40389 UAH
2000 GNF8.80778 UAH
5000 GNF22.01945 UAH
10000 GNF44.03890 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Gine Frangı
1 UAH227.07200 GNF
5 UAH1135.36000 GNF
10 UAH2270.72000 GNF
20 UAH4541.44000 GNF
50 UAH11353.60000 GNF
100 UAH22707.20000 GNF
250 UAH56768.00000 GNF
500 UAH113536.00000 GNF
1000 UAH227072.00000 GNF
2000 UAH454144.00000 GNF
5000 UAH1135360.00000 GNF
10000 UAH2270720.00000 GNF