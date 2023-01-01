20 Gine frangından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile GNF → UAH çevirin

20 gnf
0,09 uah

1.00000 GNF = 0.00426 UAH

8:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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GNF → UAH çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 UAH
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0605588.10561.426121.63640.965718.5237
1GBP1.1536711.22365101.6551.645441.888061.114121.3724
1USD0.942950.817227183.07541.34471.542970.910517.4661
1INR0.011350.009837170.012037310.01618650.01857310.01095990.210244

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Gine frangından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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Çevrim kurları Gine Frangı / Ukrayna Grivnası
1 GNF0.00426 UAH
5 GNF0.02130 UAH
10 GNF0.04260 UAH
20 GNF0.08519 UAH
50 GNF0.21298 UAH
100 GNF0.42596 UAH
250 GNF1.06490 UAH
500 GNF2.12979 UAH
1000 GNF4.25959 UAH
2000 GNF8.51918 UAH
5000 GNF21.29795 UAH
10000 GNF42.59590 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Gine Frangı
1 UAH234.76400 GNF
5 UAH1173.82000 GNF
10 UAH2347.64000 GNF
20 UAH4695.28000 GNF
50 UAH11738.20000 GNF
100 UAH23476.40000 GNF
250 UAH58691.00000 GNF
500 UAH117382.00000 GNF
1000 UAH234764.00000 GNF
2000 UAH469528.00000 GNF
5000 UAH1173820.00000 GNF
10000 UAH2347640.00000 GNF