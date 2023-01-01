فرنك غيني إلى دونغ فيتنامي

تحويل GNF إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 gnf
2833 vnd

1.00000 GNF = 2.83294 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 12:46 UTC
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GNF إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.063888.44931.437191.662580.9631518.3413
1GBP1.1527411.22605101.941.656391.916151.1102621.1387
1USD0.940.815627183.14471.3511.562870.9054517.2413
1INR0.01130590.009809730.012027210.01624880.01879690.01089010.207365

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / Vietnamese Dong
1 GNF2.83294 VND
5 GNF14.16470 VND
10 GNF28.32940 VND
20 GNF56.65880 VND
50 GNF141.64700 VND
100 GNF283.29400 VND
250 GNF708.23500 VND
500 GNF1416.47000 VND
1000 GNF2832.94000 VND
2000 GNF5665.88000 VND
5000 GNF14164.70000 VND
10000 GNF28329.40000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Guinean Franc
1 VND0.35299 GNF
5 VND1.76496 GNF
10 VND3.52991 GNF
20 VND7.05982 GNF
50 VND17.64955 GNF
100 VND35.29910 GNF
250 VND88.24775 GNF
500 VND176.49550 GNF
1000 VND352.99100 GNF
2000 VND705.98200 GNF
5000 VND1764.95500 GNF
10000 VND3529.91000 GNF