5 فرنك غيني إلى دونغ فيتنامي

تحويل GNF إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

5 gnf
14 vnd

1.00000 GNF = 2.86538 VND

Mid-market exchange rate at 01:42
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854161.081989.68051.46171.649110.9536518.531
1 GBP1.1707411.26665104.9951.711311.930721.1164821.6954
1 USD0.92430.789484182.89171.351051.524270.8814517.1282
1 INR0.01115070.009524280.012063910.0162990.01838870.01063380.206633

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / Vietnamese Dong
1 GNF2.86538 VND
5 GNF14.32690 VND
10 GNF28.65380 VND
20 GNF57.30760 VND
50 GNF143.26900 VND
100 GNF286.53800 VND
250 GNF716.34500 VND
500 GNF1432.69000 VND
1000 GNF2865.38000 VND
2000 GNF5730.76000 VND
5000 GNF14326.90000 VND
10000 GNF28653.80000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Guinean Franc
1 VND0.34899 GNF
5 VND1.74497 GNF
10 VND3.48993 GNF
20 VND6.97986 GNF
50 VND17.44965 GNF
100 VND34.89930 GNF
250 VND87.24825 GNF
500 VND174.49650 GNF
1000 VND348.99300 GNF
2000 VND697.98600 GNF
5000 VND1744.96500 GNF
10000 VND3489.93000 GNF