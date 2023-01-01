فرنك غيني إلى كرونة نروجية

تحويل GNF إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 gnf
1.26 nok

1.00000 GNF = 0.00126 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 12:44 UTC
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GNF إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.0634588.421.436831.663460.963518.3218
1GBP1.1523411.2255101.8941.655771.916941.1102821.1136
1USD0.940250.815993183.14451.35111.564210.90617.2286
1INR0.01130970.009814160.012027310.016250.01881320.01089670.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

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GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

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GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / كروني نرويجي
1 GNF0.00126 NOK
5 GNF0.00631 NOK
10 GNF0.01263 NOK
20 GNF0.02526 NOK
50 GNF0.06315 NOK
100 GNF0.12629 NOK
250 GNF0.31573 NOK
500 GNF0.63146 NOK
1000 GNF1.26292 NOK
2000 GNF2.52584 NOK
5000 GNF6.31460 NOK
10000 GNF12.62920 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Guinean Franc
1 NOK791.81700 GNF
5 NOK3959.08500 GNF
10 NOK7918.17000 GNF
20 NOK15836.34000 GNF
50 NOK39590.85000 GNF
100 NOK79181.70000 GNF
250 NOK197954.25000 GNF
500 NOK395908.50000 GNF
1000 NOK791817.00000 GNF
2000 NOK1583634.00000 GNF
5000 NOK3959085.00000 GNF
10000 NOK7918170.00000 GNF