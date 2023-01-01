فرنك غيني إلى ليرة تركية

تحويل GNF إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 gnf
3.16 try

1.00000 GNF = 0.00316 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 12:46 UTC
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GNF إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.063488.41311.436921.662470.9631518.3229
1GBP1.1525411.2256101.8991.656091.916051.1100721.1177
1USD0.940350.815927183.14191.351251.563350.905717.2305
1INR0.01131050.009813670.012027610.01625230.01880350.01089340.207242

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / ليرة تركية
1 GNF0.00316 TRY
5 GNF0.01579 TRY
10 GNF0.03159 TRY
20 GNF0.06318 TRY
50 GNF0.15794 TRY
100 GNF0.31588 TRY
250 GNF0.78970 TRY
500 GNF1.57940 TRY
1000 GNF3.15880 TRY
2000 GNF6.31760 TRY
5000 GNF15.79400 TRY
10000 GNF31.58800 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Guinean Franc
1 TRY316.57600 GNF
5 TRY1582.88000 GNF
10 TRY3165.76000 GNF
20 TRY6331.52000 GNF
50 TRY15828.80000 GNF
100 TRY31657.60000 GNF
250 TRY79144.00000 GNF
500 TRY158288.00000 GNF
1000 TRY316576.00000 GNF
2000 TRY633152.00000 GNF
5000 TRY1582880.00000 GNF
10000 TRY3165760.00000 GNF