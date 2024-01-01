10 آلاف فرنك غيني إلى ليرة تركية

تحويل GNF إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

10,000 gnf
36.21 try

1.00000 GNF = 0.00362 TRY

Mid-market exchange rate at 01:33
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8541151.081789.66371.461761.649560.9538718.5315
1 GBP1.170811.26645104.9781.711421.93131.1167921.6966
1 USD0.924450.789609182.89151.351351.524970.881817.1318
1 INR0.01115280.009525810.01206410.01630260.01839720.0106380.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean francs

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Guinean Franc / ليرة تركية
1 GNF0.00362 TRY
5 GNF0.01811 TRY
10 GNF0.03621 TRY
20 GNF0.07242 TRY
50 GNF0.18106 TRY
100 GNF0.36211 TRY
250 GNF0.90528 TRY
500 GNF1.81055 TRY
1000 GNF3.62111 TRY
2000 GNF7.24222 TRY
5000 GNF18.10555 TRY
10000 GNF36.21110 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Guinean Franc
1 TRY276.15800 GNF
5 TRY1380.79000 GNF
10 TRY2761.58000 GNF
20 TRY5523.16000 GNF
50 TRY13807.90000 GNF
100 TRY27615.80000 GNF
250 TRY69039.50000 GNF
500 TRY138079.00000 GNF
1000 TRY276158.00000 GNF
2000 TRY552316.00000 GNF
5000 TRY1380790.00000 GNF
10000 TRY2761580.00000 GNF