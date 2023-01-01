كولون كوستاريكي إلى أوقية موريتانية

تحويل CRC إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٧١٫٣٣ mru

1.00000 CRC = 0.07133 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 8:35 UTC
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CRC إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.065688.59131.438291.662270.964618.1949
1GBP1.1551311.23095102.3381.661471.920211.1142421.0182
1USD0.938450.812381183.13751.349751.559940.905217.0748
1INR0.01128780.009771530.012028310.01623520.01876340.0108880.20538

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Mauritanian Ouguiya
1 CRC0.07133 MRU
5 CRC0.35667 MRU
10 CRC0.71334 MRU
20 CRC1.42668 MRU
50 CRC3.56669 MRU
100 CRC7.13338 MRU
250 CRC17.83345 MRU
500 CRC35.66690 MRU
1000 CRC71.33380 MRU
2000 CRC142.66760 MRU
5000 CRC356.66900 MRU
10000 CRC713.33800 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / كوستاريكا كولوين
1 MRU14.01860 CRC
5 MRU70.09300 CRC
10 MRU140.18600 CRC
20 MRU280.37200 CRC
50 MRU700.93000 CRC
100 MRU1401.86000 CRC
250 MRU3504.65000 CRC
500 MRU7009.30000 CRC
1000 MRU14018.60000 CRC
2000 MRU28037.20000 CRC
5000 MRU70093.00000 CRC
10000 MRU140186.00000 CRC