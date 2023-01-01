كولون كوستاريكي إلى لوتي ليسوتو

تحويل CRC إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
35.29 lsl

1.00000 CRC = 0.03529 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 8:35 UTC
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CRC إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.0656588.58661.437991.662480.964818.1954
1GBP1.1550711.23095102.3281.661041.920361.1144121.0179
1USD0.93840.812381183.12921.34941.560060.905417.0745
1INR0.01128840.009772510.012029510.01623260.01876670.01089150.205397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Lesotho Loti
1 CRC0.03529 LSL
5 CRC0.17644 LSL
10 CRC0.35288 LSL
20 CRC0.70577 LSL
50 CRC1.76442 LSL
100 CRC3.52883 LSL
250 CRC8.82207 LSL
500 CRC17.64415 LSL
1000 CRC35.28830 LSL
2000 CRC70.57660 LSL
5000 CRC176.44150 LSL
10000 CRC352.88300 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / كوستاريكا كولوين
1 LSL28.33800 CRC
5 LSL141.69000 CRC
10 LSL283.38000 CRC
20 LSL566.76000 CRC
50 LSL1416.90000 CRC
100 LSL2833.80000 CRC
250 LSL7084.50000 CRC
500 LSL14169.00000 CRC
1000 LSL28338.00000 CRC
2000 LSL56676.00000 CRC
5000 LSL141690.00000 CRC
10000 LSL283380.00000 CRC