ألف كولون كوستاريكي إلى لوتي ليسوتو

تحويل CRC إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 crc
34.43 lsl

₡1.000 CRC = L0.03443 LSL

Mid-market exchange rate at 16:24
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CRC إلى LSL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7261.5021.6580.94720.809
1 GBP1.16911.277107.1851.7551.9381.10724.316
1 USD0.9150.783183.9481.3741.5180.86719.044
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Lesotho Loti
1 CRC٠٫٠٣٤٤٣ LSL
5 CRC٠٫١٧٢١٦ LSL
10 CRC٠٫٣٤٤٣٢ LSL
20 CRC٠٫٦٨٨٦٥ LSL
50 CRC١٫٧٢١٦٢ LSL
100 CRC٣٫٤٤٣٢٤ LSL
250 CRC٨٫٦٠٨١٠ LSL
500 CRC١٧٫٢١٦٢٠ LSL
1000 CRC٣٤٫٤٣٢٤٠ LSL
2000 CRC٦٨٫٨٦٤٨٠ LSL
5000 CRC١٧٢٫١٦٢٠٠ LSL
10000 CRC٣٤٤٫٣٢٤٠٠ LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / كوستاريكا كولوين
1 LSL٢٩٫٠٤٢٤٠ CRC
5 LSL١٤٥٫٢١٢٠٠ CRC
10 LSL٢٩٠٫٤٢٤٠٠ CRC
20 LSL٥٨٠٫٨٤٨٠٠ CRC
50 LSL١٬٤٥٢٫١٢٠٠٠ CRC
100 LSL٢٬٩٠٤٫٢٤٠٠٠ CRC
250 LSL٧٬٢٦٠٫٦٠٠٠٠ CRC
500 LSL١٤٬٥٢١٫٢٠٠٠٠ CRC
1000 LSL٢٩٬٠٤٢٫٤٠٠٠٠ CRC
2000 LSL٥٨٬٠٨٤٫٨٠٠٠٠ CRC
5000 LSL١٤٥٬٢١٢٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 LSL٢٩٠٬٤٢٤٫٠٠٠٠٠ CRC